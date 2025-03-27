Что за загадочное здание строят на Немиге в Минске? 3 27.03.2025, 19:16

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Уже добрались до крыши.

В прошлом году на Немиге — а точнее, уже в самом начале улицы Мясникова — взялись за реконструкцию старого здания училища. Правда, вместо ремонта старый дом просто снесли, после чего начали быстро возводить на его месте «коробку» здания нового. Что здесь строят, на каком этапе работы и когда конец строительства? Blizko.by разбирался.

Что здесь было раньше?

До конца весны 2024 года тут стояло красивое, но уже заброшенное здание. И оно было очень старым. Еще в 1932 году на этом месте открылась первая в Минске автомобильная заправочная станция. А в 1936—1937 годах здесь же начали строить четырехэтажку по проекту серии 68. В Минске таких зданий больше не было и нет (и не будет), в городах России в разное время насчитывалось до 35 таких зданий.

Сначала тут размещалась средняя школа № 12. После войны учреждения сменялись одно за другим: Беларусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева, Беларусская республиканская контора снабжения и сбыта Министерства трудовых резервов СССР, Минская строительная контора Всесоюзного строительного треста «Трудрезервстрой», Минская школа медицинских лаборантов (впоследствии преобразована в Минское медицинское училище № 1).

Как утверждают архитектурные базы, институт переехал в 1950 году, контора снабжения и сбыта — в 1951-м, строительная контора была закрыта в 1953-м, а училище переехало в декабре 1963 года. С 1977-го — учебный корпус Минского государственного педагогического института имени Максима Горького, впоследствии — Педагогического университета имени Максима Танка, где размещался факультет эстетического образования. Последние 8 лет, то есть примерно с 2016 года, здание никак не использовалось.

Что предполагалось сделать?

В 2023 году Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома получил архитектурно-планировочную концепцию, согласно которой здание должно было сменить свое функциональное назначение: из учреждения образования в административно-хозяйственное. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Миноблисполкома. При этом здание подлежало реконструкции, в нем должны были прописаться апелляционный экономический суд Беларуси и Департамент по архивам и делопроизводству Минюста.

Что произошло потом?

На строительном заборе появился паспорт объекта, на котором до сих пор значится: «Реконструкция здания по ул. Мясникова, 5, в г. Минске с изменением функционального назначения под административно-хозяйственное здание».

Ожидалось, что в здании начнется ремонт, но внезапно в конце мая здание вдруг просто начали сносить экскаватором. В Комитете архитектуры и градостроительства прокомментировали работы:

— Чтобы во время демонтажа не навредить объектам охраны историко-культурного наследия, предусмотрена поэлементная разборка конструкций части здания, расположенной со стороны объектов, находящихся в Государственном списке материальных недвижимых историко-культурных ценностей.

Blizko.by заснял финальную часть сноса: 5 июня 2024 года целым оставался лишь крохотный кусок первого этажа. Уже через день от старинной школы 83-летнего возраста ничего не осталось.

А вскоре начались и строительные работы.

Каким будет новое здание?

Здание возводят по каркасной технологии с заполнением стен керамзитными блоками.

Первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович рассказывал чуть больше месяца назад:

— Фактически готов уже каркас здания, ведутся кровельные работы. Идет процесс остекления этого здания, начинаются работы по отделке фасада. Проводится ряд работ внутри здания, связанных в том числе с будущим его техническим оснащением. Проводятся необходимые процедуры для закупки оборудования.

К 1 ноября этого года должно получиться 4-этажное современное здание. Там будет восемь залов судебных заседаний, созданы все условия для того, чтобы судебные заседания проходили в максимально комфортных условиях, прежде всего для сторон и других участников процесса.

Уточним, что здание будет фактически 5-этажным: выступ пятого этажа возвышается в его центральной части.

Кто займет здание?

Как и сообщалось ранее, здание займут органы судебной власти. Три этажа здания отойдут Апелляционному экономическому суду. Причем самого этого суда еще фактически нет, он только создается.

Валерий Калинкович объяснял, что экономические суды областей и города Минска представляют собой суды как первой, так и апелляционной, то есть второй инстанции. Фактически в одном здании ведется и первоначальное рассмотрение дела, и проверка законности и обоснованности судебных постановлений, не вступивших в законную силу. Это не позволяло обеспечить тот кредит доверия к правосудию в вышестоящих судах, который сегодня объективно необходим для того, чтобы правосудие могло эффективно работать. Вместе с тем существует такой международный стандарт осуществления правосудия, который схематично выглядит как «один суд — одна инстанция».

— Образование Апелляционного экономического суда будет являться в определенной степени заключительным этапом структурной реформы системы судов общей юрисдикции. В результате мы получаем стройную линейку судебных инстанций. Мы получаем в целом трехзвенную систему судов общей юрисдикции, в которой четко разведены функции судов первой и апелляционной инстанций, где выстроены современные, с учетом нашей беларусской специфики, механизмы пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу.

В Апелляционный экономический суд смогут обращаться субъекты хозяйствования, в ряде случаев — физлица. Ранее сообщалось, что суд должен начать работу 1 января 2026 года.

Четвертый этаж здания займет Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции и редакция журнала «Архивы и делопроизводство».

Как сейчас выглядит строящееся здание?

По состоянию на конец марта здание возведено под крышу, причем эта самая крыша скоро уже и появится: рейки обрешетки закреплены на всем ее протяжении.

Со стороны улицы Мясникова остекление фасада выполнено уже на большой площади, неостекленной пока остается центральная секция. Со стороны отеля Buta остекление только началось, остальные проемы затянуты полиэтиленом.

На уличном фасаде устанавливают металлические конструкции, на которые, вероятно, будет крепиться вентфасад. Утеплитель пока еще уложен не везде, в одном из окон со стороны улицы можно видеть десятки упаковок минеральной ваты.

К внутренней отделке, насколько можно видеть, еще не приступали.

Судя по паспорту объекта (и по словам зампредседателя Верховного суда Калинковича) сдать здание должны в ноябре 2025 года.

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