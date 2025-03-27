Зеленский назвал Трампу гарантированный способ завершить войну за 24 часа 9 27.03.2025, 19:22

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Президент Украины дал большое интервью.

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Eurovision News. УНИАН собрал самые яркие цитаты украинского лидера.

Президент США Дональд Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг — взять Украину в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза.

Однако, как отметил президент, проблема в том, что США не готовы к этому шагу.

«Лучшие гарантии безопасности — НАТО. Да. Но США не готовы на этот шаг. Самый дешевый. Самый быстрый. Самый гарантированный. Точно не хрупкий. И точно, если Америка решит взять Украину в НАТО — это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, что он когда-то говорил. Мне кажется, что это в его руках», - сказал Зеленский.

Зеленский: РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море

Украина контролирует ситуацию в Черном море. Взамен Россия пытается захватить контроль над торговым коридором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

«Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит. Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Черного моря», - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что РФ пытается захватить контроль над продуктовым коридором. Украина не позволит этому произойти.

«Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены», - добавил Зеленский.

«Не приближает нас к миру»: Зеленский резко раскритиковал спецпредставителя Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за цитирование кремлевских нарративов.

Как отметил украинский лидер в интервью Eurovision News, заявления Уиткоффа в духе кремлевских нарративов ослабляют давление на Россию и затрудняют установление мира.

«Я считаю, что Виткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать», - отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине необходима четкая и решительная позиции США. «Даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине — это посередине, а не ближе к Кремлю», - добавил он.

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