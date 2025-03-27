Белорус Илья Протас признан игроком марта в хоккейной лиге Онтарио
- 27.03.2025, 19:31
Он набрал 23 очка в 7 матчах.
Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас стал лучшим игроком последнего месяца регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL).
В 7 мартовских матчах младший брат Алексея Протаса оформил 8+15 по системе «гол+пас» за «Виндзор Спитфайрс». Он завершил регулярку вторым бомбардиром со 124 (50+74) очками. Воспитанник витебского хоккея стал 8-м игроком в истории «Виндзора» с 50+ голами за сезон, отмечает сайт OHL.
В 2024 году Протас-младший был задрафтован под общим 75-м номером в НХЛ. Вскоре он подписал трехлетний контракт новичка с «Вашингтоном», где в будущем может выступать вместе с братом.