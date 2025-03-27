Палестинцы сектора Газа третий день протестуют против ХАМАСа
- 27.03.2025, 19:51
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Требования митингующих поддержал даже местный мэр.
В Джабалии на севере сектора Газа начались новые протесты против власти террористов. На видео с места палестинцы называют ХАМАС террористами.
Судя по съемкам из Джабалии, протестовать сегодня вышли десятки человек. В стихийном митинге участвуют взрослые и дети. На плакатах требования к ХАМАСу и оскорбления в адрес Усамы Хамдана, политического лидера ХАМАСа, живущего за границей, передают «Детали».
На одном из плакатов написано: «Этого не будет в СМИ». Протестующие палестинцы критикуют местную прессу и катарскую Al Jazeera за отказ освещать митинги. Вчера они жаловались на журналистов в интервью The Wall Street Journal.
Масштабные протесты вспыхнули 25 марта в Бейт-Лахии после похорон. Требования митингующих поддержал даже местный мэр.
Потом протесты перекинулись на соседнюю Джабалию, в центр сектора Газа и дошли до Хан-Юниса. Кланы на юге сектора даже призвали начать интифаду против ХАМАСа.
ХАМАС пытается представить недовольных палестинцев агентами Израиля и угрожает демонстрантам.