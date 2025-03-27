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В гомельском аэропорту проводится двухдневная «специальная операция»

  • 27.03.2025, 20:00
В гомельском аэропорту проводится двухдневная «специальная операция»

Могут появиться блокпосты.

В аэропорту Гомеля с 27 по 28 марта проводится «учебная специальная операция», сообщил Гомельский облисполком.

«Сценарием учений предусмотрено задействование силовых ведомств и военной техники. Возможно ограничение движения транспорта, перекрытие дорог, оборудование блокпостов», — сообщили в облисполкоме вечером 27 марта.

Власти попросили «повысить бдительность и незамедлительно сообщать в милицию обо всех подозрительных предметах и лицах по телефону 102 либо в ближайший РОВД».

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