В гомельском аэропорту проводится двухдневная «специальная операция»
- 27.03.2025, 20:00
Могут появиться блокпосты.
В аэропорту Гомеля с 27 по 28 марта проводится «учебная специальная операция», сообщил Гомельский облисполком.
«Сценарием учений предусмотрено задействование силовых ведомств и военной техники. Возможно ограничение движения транспорта, перекрытие дорог, оборудование блокпостов», — сообщили в облисполкоме вечером 27 марта.
Власти попросили «повысить бдительность и незамедлительно сообщать в милицию обо всех подозрительных предметах и лицах по телефону 102 либо в ближайший РОВД».