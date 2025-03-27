В России упала единая госсистема контроля за оборотом алкоголя 4 27.03.2025, 20:08

Стоят и производство, и продажи.

Из-за сбоя в системе контроля за производством и оборотом алкоголя ЕГАИС в Крыму, Подмосковье и других регионах России возникли перебои с алкоголем. Ритейлеры уже третий день не могут принять новые партии товара, а некоторые бары – даже не наливают клиентам, рассказали несколько участников рынка, пишет The Moscow Times.

Поздно вечером (около 23.00) в среду, 25 марта Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАТК) сообщила, что «в связи со сбоем в сети электропитания, возможны задержки в фиксации документов в ЕГАИС в течение следующих 5 часов». Однако пять часов растянулись надолго.

К тому времени, когда РАТК признала проблему, ЕГАИС не работала уже несколько часов, по крайней мере в Подмосковье, рассказал сотрудник федеральной розничной сети. Из-за этого его компания не могла принять поставки алкоголя и отгрузить их в магазины, говорит он: «Кассы ругаются на марки».

«ЕГАИС не то, что совсем не работала, просто большая часть отправленных в систему документов не обрабатывалась», – говорит сотрудник компании-дистрибутора алкоголя. 25 марта в Красноярске он был свидетелем того, как бар их партнера из-за сбоя ЕГАИС не мог наливать спиртное клиентам.

Вечером на следующий день, 26 мая, РАТК сообщило, что «последствия сбоя в сети электропитания локализованы» и «фиксация документов в ЕГАИС осуществляется в штатном режиме».

Это не так: отдельные заявки действительно успешно обрабатываются, но это скорее исключение из правила, говорят опрошенные The Moscow Times участники рынка. Проблема в Подмосковье сохраняется, сетует сотрудник федеральной сети. «Почти три дня полностью «лежит» ЕГАИС в Крыму, стоят и производство, и продажи, большие проблемы в Сибири», – перечисляет сотрудник дистрибуторской компании.

О том, что ЕГАИС не обрабатывает половину заказу уже почти три дня, сообщил и демограф Александр Ракша со ссылкой на своего знакомого в крупной логистической компании. «Если так и не починят, в «Бристоли» и КиБы («Красное и Белое» - VPost) лучше в выходные не ходить. Там будет пусто по бюджетному пойлу, – цитирует Ракша своего знакомого.

К вечеру 27 марта сообщение о «штатном режиме» было последним на странице РАТК в «ВКонтакте», а пользователи в комментариях продолжали жаловаться на проблемы с оформлением документов: довести его до конца удавалось немногим. В четверг перестали работать сайт и электронная почта службы – поэтому отправить запрос в РАТК не удалось. Источник в одной из ассоциаций производителей алкоголя утверждает, что в РАТК связывают сбои с хакерской атакой.

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