Дроны спецподразделения ГУР «Примари» уничтожили ПВО и логистику россиян в Крыму
- 27.03.2025, 20:22
Также под удар попал буксир «Федор Урюпин».
Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Примари» крушат ПВО и логистику россиян в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.
«Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Примари» продолжают боевую работу над оккупированным полуостровом», - сообщили в ГУР.
На видео — точные удары по вражеским радиолокационным станциям. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника:
48Я6-К1 «Подлет»
КП БРЛС РМ-10М1Е
9С32 «Имбирь»
КП РЛС СТ-68
39Н6 «Каста-2Е2».
Также под удар попал буксир «Федор Урюпин» и Камаз оккупационных войск.