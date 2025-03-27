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Дроны спецподразделения ГУР «Примари» уничтожили ПВО и логистику россиян в Крыму

  • 27.03.2025, 20:22
Дроны спецподразделения ГУР «Примари» уничтожили ПВО и логистику россиян в Крыму

Также под удар попал буксир «Федор Урюпин».

Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Примари» крушат ПВО и логистику россиян в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.

«Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Примари» продолжают боевую работу над оккупированным полуостровом», - сообщили в ГУР.

На видео — точные удары по вражеским радиолокационным станциям. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника:

48Я6-К1 «Подлет»

КП БРЛС РМ-10М1Е

9С32 «Имбирь»

КП РЛС СТ-68

39Н6 «Каста-2Е2».

Также под удар попал буксир «Федор Урюпин» и Камаз оккупационных войск.

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