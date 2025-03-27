Уровень доверия украинцев к Зеленскому вырос до 69% 1 27.03.2025, 20:33

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Социолог объяснил причину роста рейтинга президента Украины.

Уровень доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому вырос до 69%. Об этом свидетельствует всеукраинский опрос Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были опубликованы 27 марта.

Не доверяют Зеленскому 28% опрошенных, еще 3% не определились.

По сравнению с результатами опроса КМИС в период с 14 февраля по 4 марта уровень доверия к президенту Украины вырос еще на два процентных пункта.

По мнению исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, высокое доверие к Зеленскому прежде всего обусловлено восприятием его «как президента и выразителя интересов Украины и украинцев» и в меньшей степени речь может идти о симпатиях на личностном уровне, как к человеку или политику.

«Украинцы осознают экзистенциальную угрозу со стороны России и россиян, и само сопротивление безжалостному врагу является приоритетом номер один», – сказал он.

Наибольшее доверие к Зеленскому выразили в центре Украины, а самое большое недоверие – на западе.

Социологическое исследование проводилось с 12-го по 22 марта методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех подконтрольных украинским властям регионах. Опросили 1326 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

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