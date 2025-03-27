Цены на сигареты вырастут в Беларуси

Цены на сигареты вырастут в Беларуси1
- 27.03.2025, 20:40
С 1 апреля.
В Беларуси изменятся стоимость ряда табачных изделий, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Новые цены начнут действовать с 1 апреля.
Например, подорожают некоторые сигареты, выпускаемые ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Стоимость нескольких наименований Pall Mall вырастет на 20 копеек, Dove — на 10-20 копеек, Kent — 30 копеек, Rothmans — 20-30 копеек.
Вырастут цены и на часть продукции ООО «Табак-инвест». Среди них — некоторые виды сигарет Camel, Lucky Strike, Richmond Compact Special Blue. Рост цен составит 10-30 копеек.