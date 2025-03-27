Панама отменит регистрацию 128 танкеров, связанных с Россией 27.03.2025, 20:48

Из-за санкций США.

Власти Панамы намерены аннулировать регистрацию 128 судов, ходящих под флагом страны, после того как они подпали под санкции США, введенные на фоне войны России против Украины, сообщило в четверг, 27 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя торгового флота при Морском управлении Панамы Рамона Франко. По словам Франко, не менее 70 танкеров уже исключены из реестра, в ближайшее время будут удалены еще десятки.

По состоянию на февраль общее число российских танкеров, внесенных в санкционные списки, превысило 270. Под ограничениями, по данным S&P Global, оказались суда, возившие половину морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в день: около 1 млн - в Китай и около 500 тысяч - в Индию. Администрация бывшего президента США Джо Байдена под конец своего срока ввела санкции против 183 танкеров, перевозивших российскую нефть, десятков трейдеров, а также страховых компаний.

Решение Панамы связано не только с политической позицией, но и с реформами, принятыми в октябре 2023 года, которые значительно ускорили процедуру исключения судов из реестра. Если раньше этот процесс занимал до полугода, то теперь он сокращен до одного месяца. Отказ от регистрации подсанкционных судов приведет к потере до 2 млн долларов дохода. Но Панама демонстрирует готовность соблюдать санкции, отмечает Bloomberg.

В реестре Панамы значится более 8000 судов, долгое время эта страна занимала лидирующие позиции как удобное место для получения флага для кораблей. Однако в условиях ужесточения санкций против энергетических отраслей России и Ирана внимание к судам из этих государств усилилось. Некоторые из них уже сменили страну регистрации, перейдя в юрисдикции с более мягкими правилами, другие выходят в море без флага.

На прошлой неделе стало известно, что Германия конфисковала танкер Eventin с российской нефтью. На борту судна, ходившего под флагом Панамы, находилось 100 тысяч тонн нефти. Судно Eventin потеряло управление в середине января в Балтийском море, и его взяли на буксир три немецких корабля. В конце февраля Eventin включили в санкционный список Евросоюза как часть «теневого флота» России.

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