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УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»

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  • 27.03.2025, 21:15
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УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»

По жалобе «Атлетико».

УЕФА начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил несколькими игроками «Реала» в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Reuters.

В непристойном поведении подозревают Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора.

«Реал» 12 марта вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов после серии пенальти и отпраздновал победу перед толпой болельщиков.

На распространяемых в соцсетях видеороликах видно, как Мбаппе хватается за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла, отмечает Би-би-си.

На Евро-2024 игрока «Реала» Джуда Беллингема, схватившегося за пах, оштрафовали на €30 тыс. и дисквалифицировали на один матч условно.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом» 8 и 16 апреля.

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