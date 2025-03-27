В Рогачевском районе милиционеры застрелили мужчину

В Рогачевском районе милиционеры застрелили мужчину1
- 27.03.2025, 21:22
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Подробности.
В Гомельской области сотрудники милиции застрелили мужчину, который подозревался в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД.
В милицию 27 марта поступило сообщение, что в деревне Старое Село Рогачевского района произошло убийство. Прибыв на место, сотрудники обнаружили тела мужчины и женщины 53 и 58 лет.
«Предварительно установлено, что накануне в одном из домов происходило застолье со спиртным. Через несколько часов пьяных посиделок вспыхнула ссора, 52-летний ранее неоднократно судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя», — рассказали в МВД.
После убийства вооруженный мужчина скрылся в лесном массиве.
«По тревоге были подняты спецподразделения МВД. В ходе поисковых мероприятий подозреваемого обнаружили. Он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован», — подытожили в милиции.