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В Рогачевском районе милиционеры застрелили мужчину

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  • 27.03.2025, 21:22
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В Рогачевском районе милиционеры застрелили мужчину

Подробности.

В Гомельской области сотрудники милиции застрелили мужчину, который подозревался в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию 27 марта поступило сообщение, что в деревне Старое Село Рогачевского района произошло убийство. Прибыв на место, сотрудники обнаружили тела мужчины и женщины 53 и 58 лет.

«Предварительно установлено, что накануне в одном из домов происходило застолье со спиртным. Через несколько часов пьяных посиделок вспыхнула ссора, 52-летний ранее неоднократно судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя», — рассказали в МВД.

После убийства вооруженный мужчина скрылся в лесном массиве.

«По тревоге были подняты спецподразделения МВД. В ходе поисковых мероприятий подозреваемого обнаружили. Он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован», — подытожили в милиции.

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