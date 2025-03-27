Стармер: Россия «играет в игры» для затягивания времени 27.03.2025, 21:43

Кир Стармер

Премьер Великобритании призвал усилить санкции против РФ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после саммита «коалиции желающих» в Париже 27 марта заявил, что это была «очень конструктивная» встреча, пишет The Guardian.

«Была абсолютная ясность, что Россия пытается затянуть [мир], играет в игры, и мы должны абсолютно четко это понимать», - сказал он по окончании встречи, которую он покинул вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Стармера, лидеры согласились с тем, что Украине нужна большая поддержка, чтобы убедиться, что Киев занимает максимально возможную сильную позицию как сейчас, так и в дальнейших переговорах.

Также глава британского правительства добавил, что среди присутствующих была «полная ясность, что сейчас не время снятия санкций».

«Напротив, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы привлечь Россию к переговорам путем дальнейшего давления со стороны этой группы стран», - добавил он.

По его словам, на встрече также обсуждались дальнейшие «военные и оперативные» планы поддержки любого прекращения огня и мира в Украине «на земле, в воздухе или на море».

«Встреча показала, что очень многие страны стоят, как они стояли уже более трех лет, с Украиной в этот решающий момент столько, сколько нужно», - резюмировал Стармер.

Впоследствии на пресс-конференции премьер Великобритании добавил, что участники встречи «согласились, что россияне играют в филибустьерство».

«Это классика из учебника Путина, но мы не можем позволить им затягивать это, пока они продолжают свое незаконное вторжение», - сказал он.

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