В Минске продают квартиру почти за $2 млн 1 27.03.2025, 22:09

1,886

Как она выглядит.

В центре столицы продают квартиру за $1,95 млн. Находится она недалеко от площади Победы. «Точка» посмотрела, за что просят такие деньги.

Этот дом на улице Румянцева был построен в 2013 году. Четырехэтажка спряталась среди невысоких элитных строений и деревьев. В пешей доступности парк Горького. Такие места принято называть тихим центром.

Но не только месторасположение дома повлияло на столь высокую цену.

В здании есть подземный паркинг, вся территория находится под охраной.

Квартира, которую выставили на продажу, – трехэтажная. Всего там пять комнат. Есть бассейн и парилка.

Общая площадь – 362 м², жилая – 184,3 м².

Дизайн квартиры выполнен в светлых тонах. Никакого золота и помпезности. Все стильно и современно.

Хозяин квартиры утверждает, что здесь ощущаешь себя, как в загородном доме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com