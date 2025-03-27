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В Минске продают квартиру почти за $2 млн

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  • 27.03.2025, 22:09
  • 1,886
В Минске продают квартиру почти за $2 млн

Как она выглядит.

В центре столицы продают квартиру за $1,95 млн. Находится она недалеко от площади Победы. «Точка» посмотрела, за что просят такие деньги.

Этот дом на улице Румянцева был построен в 2013 году. Четырехэтажка спряталась среди невысоких элитных строений и деревьев. В пешей доступности парк Горького. Такие места принято называть тихим центром.

Но не только месторасположение дома повлияло на столь высокую цену.

В здании есть подземный паркинг, вся территория находится под охраной.

Квартира, которую выставили на продажу, – трехэтажная. Всего там пять комнат. Есть бассейн и парилка.

Общая площадь – 362 м², жилая – 184,3 м².

Дизайн квартиры выполнен в светлых тонах. Никакого золота и помпезности. Все стильно и современно.

Хозяин квартиры утверждает, что здесь ощущаешь себя, как в загородном доме.

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