В Минске продают квартиру почти за $2 млн

В Минске продают квартиру почти за $2 млн1
- 27.03.2025, 22:09
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Как она выглядит.
В центре столицы продают квартиру за $1,95 млн. Находится она недалеко от площади Победы. «Точка» посмотрела, за что просят такие деньги.
Этот дом на улице Румянцева был построен в 2013 году. Четырехэтажка спряталась среди невысоких элитных строений и деревьев. В пешей доступности парк Горького. Такие места принято называть тихим центром.
Но не только месторасположение дома повлияло на столь высокую цену.
В здании есть подземный паркинг, вся территория находится под охраной.
Квартира, которую выставили на продажу, – трехэтажная. Всего там пять комнат. Есть бассейн и парилка.
Общая площадь – 362 м², жилая – 184,3 м².
Дизайн квартиры выполнен в светлых тонах. Никакого золота и помпезности. Все стильно и современно.
Хозяин квартиры утверждает, что здесь ощущаешь себя, как в загородном доме.