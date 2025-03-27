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Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины

  • 27.03.2025, 22:14
Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины

Амстердам выделит Киеву два миллиарда в этом году.

Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м.

Об этом заявил представитель премьер-министра Нидерландов Дик Схооф, сообщает France24.

По словам представителя, Нидерланды ускорят выделение 3,5 млрд евро помощи Украине и направят 2 млрд евро в этом году, а не в 2026 году.

По итогам сегодняшней встречи европейских лидеров в Париже Схооф заявил, что переговоры касались не только мира и безопасности в Украине, но и мира и безопасности Европы, включая Нидерланды.

«Одно можно сказать точно: Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем держать стабильный курс. Сильные, современные и крепкие Вооруженные силы Украины являются важнейшей гарантией безопасности мира», - написал он в соцсети Х.

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