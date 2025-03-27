Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины 27.03.2025, 22:14

Амстердам выделит Киеву два миллиарда в этом году.

Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м.

Об этом заявил представитель премьер-министра Нидерландов Дик Схооф, сообщает France24.

По словам представителя, Нидерланды ускорят выделение 3,5 млрд евро помощи Украине и направят 2 млрд евро в этом году, а не в 2026 году.

По итогам сегодняшней встречи европейских лидеров в Париже Схооф заявил, что переговоры касались не только мира и безопасности в Украине, но и мира и безопасности Европы, включая Нидерланды.

«Одно можно сказать точно: Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем держать стабильный курс. Сильные, современные и крепкие Вооруженные силы Украины являются важнейшей гарантией безопасности мира», - написал он в соцсети Х.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com