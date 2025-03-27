Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины
- 27.03.2025, 22:14
Амстердам выделит Киеву два миллиарда в этом году.
Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м.
Об этом заявил представитель премьер-министра Нидерландов Дик Схооф, сообщает France24.
По словам представителя, Нидерланды ускорят выделение 3,5 млрд евро помощи Украине и направят 2 млрд евро в этом году, а не в 2026 году.
По итогам сегодняшней встречи европейских лидеров в Париже Схооф заявил, что переговоры касались не только мира и безопасности в Украине, но и мира и безопасности Европы, включая Нидерланды.
«Одно можно сказать точно: Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем держать стабильный курс. Сильные, современные и крепкие Вооруженные силы Украины являются важнейшей гарантией безопасности мира», - написал он в соцсети Х.