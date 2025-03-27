В Беларуси заметили нильских гусей 1 27.03.2025, 22:43

Фотофакт.

18 марта в Скидель под Гродно прилетела пара нильских гусей. Она отмечалась здесь и в прошлом году, но неизвестно, было ли у них потомство, пишет «Дикая природа рядом».

Это уже третья регистрация для страны. В Беларуси этот вид — случайно залетный. Он включен в категорию С национального списка орнитофауны как интродуцированный или сбежавший из неволи вид, который гнездится в Европе.

Нильский гусь родом из Африки, где гнездится почти повсеместно. Птиц сотни лет содержат в частных коллекциях в Западной Европе. Время от времени они сбегают. От таких сбежавших птиц происходят современные популяции в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Дании и Польше.

И эти, и некоторые соседние страны уже страдают от нильских гусей. Этот вид создает гибриды с утками и гусями других видов, например, с кряквой.

Вид агрессивен к другим птицам. Он вытесняет другие виды с мест кормления, и это особенно опасно летом, когда многие водоплавающие не могут летать во время линьки и вынуждены кормиться в одном месте. Они даже прогоняли с их гнезд ястребов-тетеревятников и канюков.

Нильские гуси могут начать размножение уже в феврале, заняв наиболее подходящие места для гнездования раньше других птиц.

Жесткая территориальность приводит к тому, что нильские гуси могут утопить других птиц: известны случаи с уткой-кряквой, камышовкой, домовым воробьем, скворцом, сорокой и черным дроздом. В ЮАР, Великобритании и Нидерландах вид признан вредителем сельского хозяйства. В ЕС вид включен в Список самых опасных инвазивных интродуцентов.

В Беларуси этот вид зарегистрирован впервые в 2020 году в Берестовицком районе Гродненской области. Там была отмечена пара. Возможно, нынешняя пара — та же самая. Эти гуси живут 15+ лет.

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