В Минске около стелы Mercedes влетел в автобус
- 27.03.2025, 23:10
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Легковушка и автобус столкнулись в Минске, пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
Происшествие случилось 27 марта около 20.30. По предварительной информации, 41-летняя водитель Mercedes ехала по проспекту Победителей, вблизи пересечения с проспектом Машерова она отвлеклась от управления и врезалась в попутный автобус МАЗ.
В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушку доставили в больницу для обследования.