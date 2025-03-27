В Минске около стелы Mercedes влетел в автобус 27.03.2025, 23:10

Видео.

Легковушка и автобус столкнулись в Минске, пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Происшествие случилось 27 марта около 20.30. По предварительной информации, 41-летняя водитель Mercedes ехала по проспекту Победителей, вблизи пересечения с проспектом Машерова она отвлеклась от управления и врезалась в попутный автобус МАЗ.

В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушку доставили в больницу для обследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com