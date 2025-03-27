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В Минске около стелы Mercedes влетел в автобус

  • 27.03.2025, 23:10
В Минске около стелы Mercedes влетел в автобус

Видео.

Легковушка и автобус столкнулись в Минске, пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Происшествие случилось 27 марта около 20.30. По предварительной информации, 41-летняя водитель Mercedes ехала по проспекту Победителей, вблизи пересечения с проспектом Машерова она отвлеклась от управления и врезалась в попутный автобус МАЗ.

В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушку доставили в больницу для обследования.

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