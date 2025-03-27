Соболенко вышла в финал турнира в Майами 1 27.03.2025, 23:39

Арина Соболенко

Чемпионка турнира получит солидный чек в размере $1 124 380.

В матче 1/2 первая ракетка планеты Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини – 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Соболенко остается дождаться соперницы по финалу, которая определится в матче между Джессикой Пегулой из США и главной сенсацией нынешнего турнира Александрой Эала с Филиппин.

Отметим, что это первый в карьере финал «тысячника» в Майами для белоруски.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025 году составляет $ 8 963 700, что немного меньше прошлогодних призовых ($ 8 995 555).

Чемпионка турнира получит солидный чек в размере $1 124 380.

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