Премьер Италии выступила с предложением по «коалиции желающих»
- 27.03.2025, 23:56
Джорджия Мелони хочет пригласить на следующую встречу США.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призывает пригласить на следующую встречу «коалиции желающих» Соединенные Штаты Америки.
Как передает ANSA, с таким предложением она выступила после Парижского саммита по вопросам мира и безопасности в Украине. По ее словам, продолжение работы с США важно для прекращения войны и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины:
«Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня».
В то же время Мелони напомнила, что ее страна не будет отправлять военный контингент в Украину.