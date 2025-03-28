Саммит в Париже: лидеры ЕС усилят поддержку Украины 11 28.03.2025, 9:00

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Киеву выделят дополнительные 17 миллиардов евро военной помощи.

Европейские лидеры в ходе саммита «коалиции желающих» в Париже заявили о решимости продолжать многоуровневую поддержку Украины до тех пор, пока она не добьется прочного и справедливого мира. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает корреспондент DW со ссылкой на дипломата ЕС.

В ходе встречи, в которой приняли участие представители 31 государства, а также ЕС и НАТО, было объявлено об усилении военной, финансовой и энергетической поддержки Киева, а также о помощи в восстановлении страны, ведущей оборонительную войну против России.

Участники саммита обязались выделить Украине дополнительные 17 миллиардов евро военной помощи, предоставить Киеву 2 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов и улучшить координацию между государствами-членами ЕС для того, чтобы предоставляемая ими поддержка соответствовала потребностям Украины. Кроме того, европейские лидеры договорились усилить сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и продолжить развивать миссию ЕС по военной подготовке украинских солдат.

Зеленский задает вопросы о миротворцах

«Я благодарен Франции, Великобритании и всем причастным за искреннее стремление помочь нам в развитии долговременной безопасности», - заявил президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на встрече. Он призвал союзников ответить на ряд конкретных вопросов: «Какие страны будут привлечены на земле, в небе и на море в Украине? Где именно эти силы будут размещены? Какой будет численность и структура этих сил? <...> И когда наша коалиция фактически развернет силы в Украине — когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?».

Третья встреча «коалиции желающих»

В саммите, прошедшем в Елисейском дворце в Париже по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, участвовали лидеры 31 страны, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе более чем трехчасовых консультаций речь шла о гарантиях безопасности для Украины в случае прекращения огня между Киевом и Москвой.

Это уже третья встреча в таком формате, инициатором которого выступили Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне сближения администрации президента США Дональда Трампа с Россией.

Россия на фоне договоренностей с США о частичном прекращении огня в Украине требует отмены части санкций. Перемирие на Черном море возможно только после ослабления санкционного режима, заявили в Москве после переговоров в Эр-Рияде.

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