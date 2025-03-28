Надежда Скардино: В Швейцарии я скучаю по белорусскому небу 28.03.2025, 5:31

Надежда Скардино

В 2020-м году олимпийская чемпионка поддержала требования протестующих в Беларуси.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала порталу «Точка» о своей жизни в Швейцарии.

«Мы теперь живем между гор. И знаете, по чему я больше всего скучаю? По просторам. Вот когда едешь по Беларуси — и над тобой безграничное небо. Такая же ностальгия по родному Сестрорецку и Финскому заливу, когда небо и еще море. Просто сердце сжимается от того, что хорошо», — призналась Скардино.

В Швейцарии спортсменка живет с мужем — также биатлонистом и местным лыжником Мартином Егером — и двумя детьми.

Семья олимпийской чемпионки живет в небольшом поселке близ швейцарского Санкт-Галлена. Главные занятия в свободное время — походы в горы и спорт.

Работает Скардино детским тренером. Одна из проблем, с которой ей пришлось столкнуться, — короткий оплачиваемый декретный отпуск. Он в Швейцарии длится только три с половиной месяца, а дальше — по решению работодателя. На две недели может уйти в отпуск отец ребенка. Семье помогали бабушка и дедушка Мартина.

Немецкий язык спортсменка уже знает на уровне В1, хотя начинала свою жизнь в новой стране с базового А1.

«Здесь много диалектов. Вот муж, например, разговаривает на швейцарском варианте немецкого языка. Потихоньку надо учить и этот диалект, чтобы лучше понимать друг друга», — смеется Надежда.

Из большого спорта Скардино, которая имеет в своем активе олимпийские золото и бронзу, ушла в 2018 году. Через год она родила первого сына Даниила, позже — младшего сына Рафаэля.

В октябре 2020 года Скардино стала 1000-й подписанткой открытого письма спортсменов за честные выборы. Она также очень эмоционально отреагировала на задержание Никиты Домрачева — родного брата своей подруги и бывшей партнерши по команде Дарьи.

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