Новое исследование про кофе: пользы больше, чем вреда

Новое исследование про кофе: пользы больше, чем вреда3
- 28.03.2025, 8:05
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Гарвардские ученые советуют пить от двух до четырех чашек кофе в день.
Диетолог и преподаватель Гарвардской медицинской школы Ума Найду опубликовал статью, в которой обсуждает влияние кофе на мозг. Он, кстати, еще и профессиональный шеф-повар.
Если кратко: умеренное употребление этого ароматного напитка оказывает больше положительных эффектов, чем отрицательных. Доктор рекомендуется выпивать от двух до четырех чашек кофе в день, в них содержится менее 400 мг кофеина.
Ума Найду оперирует результатами двух исследований.
В первом – в течение 10 лет медики наблюдали за 676 пожилыми мужчинами, чтобы выяснить, защищает ли кофе от снижения когнитивных функций. Наибольший эффект был у тех, кто выпивал по три чашки кофе в день, тогда как у тех, кто пил меньше, результаты оказались менее впечатляющими.
Во втором исследовании, которое провели в Гарварде, участвовал 208 501 человек: мужчины и женщины. Там рассматривалась вероятность смерти в течение 20 лет. Результат следующий: люди, которые пили кофе, имели меньшую вероятность умереть, чем не употреблявшие этот напиток. Выяснилось, что наибольшая вероятность долголетия была у тех, кто выпивал от трех до пяти чашек кофе в день.
И еще. Один из самых интересных выводов Гарвардского исследования: любители кофе в два раза реже совершают самоубийства, чем те, кто не пьет его. Исследователи полагают, что объяснение может заключаться в том, что ароматный напиток увеличивает количество химических веществ в мозге, оказывающих антидепрессивное действие.