Советник Зеленского посоветовал Путину «выпить таблетки» 28.03.2025, 8:30

1,938

Российский диктатор не может понять, с кем ему вести диалог.

Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину «выпить таблетки для стимуляции мозга», если он не может понять, с кем ему стоит сотрудничать для прекращения войны.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter) 27 марта.

«Путин снова не может понять, с кем ему стоит вести диалог, чтобы действительно продвинуться в направлении завершения этой войны, возможно, ему стоит принять какие-то таблетки для стимуляции мозговой активности — если такие вообще еще на него действуют», — написал Литвин.

По словам Литвина, по состоянию на вечер 27 марта за последние 24 часа в Украине зафиксировали по меньшей мере два российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины

«И это еще без полного отчета за день. Предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры», — добавил советник президента.

Вечером 27 марта Путин озвучил новую порцию манипулятивных требований о выборах и «временном управлении под эгидой ООН» в Украине.

Российский диктатор озвучил свои утверждения о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что другие органы власти Украины «также не являются легитимными».

Также он говорил, что России якобы непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку «завтра придут другие руководители».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com