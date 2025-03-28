Советник Зеленского посоветовал Путину «выпить таблетки»
- 28.03.2025, 8:30
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Российский диктатор не может понять, с кем ему вести диалог.
Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину «выпить таблетки для стимуляции мозга», если он не может понять, с кем ему стоит сотрудничать для прекращения войны.
Об этом он написал в соцсети X (Twitter) 27 марта.
«Путин снова не может понять, с кем ему стоит вести диалог, чтобы действительно продвинуться в направлении завершения этой войны, возможно, ему стоит принять какие-то таблетки для стимуляции мозговой активности — если такие вообще еще на него действуют», — написал Литвин.
По словам Литвина, по состоянию на вечер 27 марта за последние 24 часа в Украине зафиксировали по меньшей мере два российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины
«И это еще без полного отчета за день. Предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры», — добавил советник президента.
Вечером 27 марта Путин озвучил новую порцию манипулятивных требований о выборах и «временном управлении под эгидой ООН» в Украине.
Российский диктатор озвучил свои утверждения о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что другие органы власти Украины «также не являются легитимными».
Также он говорил, что России якобы непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку «завтра придут другие руководители».