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Украинская авиация взорвала два моста в Белгородской области РФ

  • 28.03.2025, 9:17
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Украинская авиация взорвала два моста в Белгородской области РФ

ВСУ отрезают армию РФ от снабжения.

Воздушные силы Украины уничтожили два ключевых моста в Белгородской области, осложнив управление и снабжение российских войск. Боевые действия на территории России продолжаются уже неделю.

Украинская авиация нанесла точечные удары по мостам в населенных пунктах Графовка и Надеждовка Белгородской области. Об этом сообщили аналитики OSINT-группы Dnipro Osint, заметил «Диалог».

По их информации, оба моста вели из города Красная Яруга - именно там сосредоточено российское командование группировки, которая пытается ликвидировать украинский плацдарм в приграничной зоне. Уничтожение мостов серьезно осложняет снабжение и координацию российских подразделений.

Как пишет BBC, операция Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области длится уже неделю. Хотя официального подтверждения с украинской стороны практически нет, независимые источники, в том числе иностранные, фиксируют продвижение ВСУ вглубь российской территории и ряд тактических успехов.

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