Отчаяние и жадность 28.03.2025, 9:20

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Зачем Минску б/у самолеты из Гамбии.

Есть отрасли, заведомо неподходящие для экспериментов, креативных идей «от земли» и всякой другой самодеятельности. Они работают скучно, занудно, по регламентам, руководствам и другим взрослым гайдлайнам. Отрасли это потенциально опасные и разрушительные. Вроде авиации и атомной энергетики. Беларусь, загнанная в угол санкциями, давлением и неопределенностью, кажется, готова рисковать. А иначе зачем бы покупать в Гамбии сильно б/у самолеты, для которых — ни официального обслуживания, ни официально подготовленных собственных пилотов, пишет издание planbmedia.io.

Привет из Гамбии

Вчерашнее сообщение Reuters о том, что «Белавиа» покупает три самолета Airbus, ранее принадлежавшие гамбийской авиакомпании Magic Air.

По информации информагентства, это широкофюзеляжные Airbus A330 вместимостью около 250 пассажиров каждый. В Минске они с августа 2024 года. «Государственная авиакомпания Belavia находится в процессе подписания контракта на покупку самолетов, которые прибыли в очень плохом техническом состоянии, и планирует начать летать на них этим весной-летом», — пишет Reuters со ссылкой на источников.

Плохое состояние, убогий интерьер, отсутствие доступа к оригинальным запчастям и обслуживанию из-за санкций, введенных за посаженный в Минске борт Ryanair с Протасевичем и позже, за войну, — одна часть проблемы. Другая в том, что в парке «Белавиа» ранее никогда не было Airbus. «Боинги» были, новенькие бразильские «Эмбраеры», канадские CRJ… А вот «Аэробусов» — не было.

Так что кто будет летать на Airbus — тоже вопрос. Переучивали ли пилотов, что непросто в условиях санкций. Или борты брали вместе с экипажем (если это возможно: в России еще только планируют принять закон о возможности брать самолеты в «мокрый лизинг» — вместе с экипажем). А может, Минск рассчитывает захантить российских пилотов, которым из-за санкций стало не на чем летать…

Компания Airbus подтвердила Reuters, что строго соблюдает все законы и введенные санкции, и что не существует законного способа экспорта самолетов, деталей, документации или услуг в страну, на которую наложено эмбарго. Однако нет способа контролировать торговлю подержанными самолетами или неоригинальными деталями, документацией и услугами.

Хромой поможет слепому?

Интересно и то, зачем Беларуси дальнемагистральные самолеты. В России такие «Аэробусы» летают, к примеру, из Москвы на Дальний Восток, в Среднюю Азию, Китай, Японию. Беларуси, на первый взгляд, возить столько людей просто некуда.

Эксперты предположили, пишет Reuters, что «Белавиа» может попытаться протянуть руку помощи Москве. «В октябре министерство транспорта России заявило, что изучает возможность разрешить авиакомпаниям из других стран выполнять внутренние рейсы между российскими аэропортами. Санкции ЕС, обнародованные в феврале, направлены против этой практики». Но Минску санкции нипочем — Минск сам под санкциями.

Так что раз мечты о «союзном Airbus», масштабном белоруско-российском проекте, таком, как Airbus в Евросоюзе, не сбываются, можно проявить смекалку.

Не скоро сказка сказывается

Программы по созданию самолетов «Сухой Cуперджет» и МС-21, в которых участвует и Беларусь, реализуются, но заметно медленнее, чем планировалось изначально. Сроки поставок пока сдвинуты на 2026 год, но это не точно.

Тем более не решена проблема, о которой уже писали: цены импортозамещенных лайнеров оказываются запредельными. Стоимость нового российского МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивалась в 50-54 млн долларов. И это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. Хотя в цене учтены субсидии из Фонда национального благосостояния. Некоторые эксперты говорили, что Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе.

А тут — быстро и недорого можно подзаработать. Не ждать же, пока свой самолет построится или Трамп санкции снимет. А регламенты всякие — это западники придумали. Мы сами себе все, что надо, регламентируем. И посмотрим, что получится. Авось пронесет.

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