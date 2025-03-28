В Беларуси резко подорожают сигареты 28.03.2025, 9:24

Рост цен вплоть до 30 копеек.

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Министерство по налогам и сборам обновило максимальные розничные цены на табачные изделия. Они начнут действовать с 1 апреля. В среднем стоимость сигарет вырастет на 10−30 копеек за пачку, а подорожание затронет как отечественные, так и импортные марки.

Продукция марки Kent подорожает на 30 копеек, стоимость отдельных позиций составит 7,70−7,80 рубля. Rothmans станут дороже на 20−30 копеек, цены достигнут 6,20−6,30 рубля. Сигареты Pall Mall увеличатся в цене на 20−30 копеек, стоимость — около 6,20−6,30 рубля.

Lucky Strike прибавят 30 копеек, цена — 6,40−6,50 рубля. Camel и Richmond также подорожают, в среднем на 10−15 копеек.

В более доступном сегменте Dove прибавят 10−30 копеек, цена — 3,85−4,10 рубля. Стоимость «Короны» вырастет на 10 копеек, новые цены — от 3,65 рубля.

Импортные ESSE подорожают в цене на 10−30 копеек, цена некоторых позиций достигнет 7,10 рубля.

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