закрыть
28 марта 2025, пятница, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме ответили на заявления Путина

  • 28.03.2025, 9:53
В Белом доме ответили на заявления Путина

Власть в Украине определяет Конституция страны и народ.

В Белом доме заявили, что власть в Украине определяет Конституция страны и народ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома США.

Комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина, в котором он предложил рассмотреть возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств для «проведения выборов» и последующих переговоров о мире, представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что правление в Украине определяется ее Конституцией и народом страны.

27 марта российский диктатор заявил, что мировая практика якобы предусматривает введение временного внешнего управления в стране, что, по его мнению, может создать условия для мирных переговоров, пишет New Voice.

Российский диктатор снова озвучил свои утверждения о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского . и заявил, что другие органы власти Украины «также не являются легитимными».

В конце января в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил, что не будет рассматривать любое мирное соглашение с Украиной как обязательное к исполнению, пока действует указ президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип
Российские понты закончились
Российские понты закончились Кирилл Сазонов