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Стал известен размер взятки, переданной замначальника БелЖД

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  • 28.03.2025, 10:03
  • 5,588
Стал известен размер взятки, переданной замначальника БелЖД

В доме Петра Дулуба нашли свыше трех миллионов долларов.

Одна из самых крупных взяток 2024 года, которая была выявлена силовиками, была якобы передана первому заместителю начальника БелЖД Петру Дулубу. Об этом рассказал начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко.

Высокопоставленному чиновнику БелЖД передали 370 тысяч долларов.

Напомним, о задержании Петра Дулуба в начале июня 2024 года рассказало «Сообщество железнодорожников Беларуси». В общей сложности в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта изъято свыше трех миллионов долларов.

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