Forbes: Одна атака Украины лишила Россию почти $1 миллиарда 5 28.03.2025, 10:08

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Удар был нанесен беспилотниками.

Массированные атаки на авиабазу «Энгельс» Саратовской области обошлись России в 960 миллионов долларов, пишет Forbes.

Утром 20 марта украинские беспилотники в третий раз за последние 10 недель нанесли удар по авиабазе «Энгельс», где расположены стратегические бомбардировщики. По информации Генерального штаба Украины, в результате взрывов было уничтожено 96 крылатых ракет Х-101, которые являются одними из ключевых вооружений России для ударов по Украине.

Эти ракеты, запускаемые бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, имеют дальность полета 900 км и оснащены боеголовками весом 450 кг. Генштаб в Киеве сообщил, что эти боеприпасы были подготовлены Москвой для атак на украинские города в ближайшее время.

Уничтоженные 96 ракет - это эквивалент двухмесячного производства завода КБ «Радуга» под Москвой. Стоимость каждой Х-101 составляет не менее 10 миллионов долларов, что означает, что общие потери России от удара по «Энгельсу» могут достигать 960 миллионов долларов, не учитывая повреждения топливных складов и других объектов на базе.

Когда 20 марта на авиабазе раздались взрывы и поднялись клубы дыма, Украинский центр стратегических коммуникаций иронично отметил, что Энгельс «столкнулся с серьезными трудностями». Но эти проблемы начались еще раньше.

8 января украинские беспилотники преодолели более 650 км, чтобы нанести удар по району Саратовской области, где расположена база. Тогда взрывы вызвали пожар на складе, где хранилось 800 000 тонн горючего. Огонь бушевал почти неделю и был полностью ликвидирован только 14 января, когда украинские дроны совершили еще одну атаку. В тот день СтратКом предупредил: «Злочестивым не будет отдыха».

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