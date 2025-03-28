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Ученые выяснили, какие умственные способности способствуют долголетию

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  • 28.03.2025, 10:15
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Ученые выяснили, какие умственные способности способствуют долголетию

Люди из этой группы живут на девять лет дольше.

Международная команда ученых выяснила, что не все аспекты интеллекта одинаково влияют на продолжительность жизни. Ученые выяснили, что люди, обладающие высокой вербальной беглостью — способностью быстро называть слова по определенной категории, например, животных или слова на конкретную букву, — живут значительно дольше, чем те, кому такие задания даются с трудом. Разница в медианной продолжительности жизни между этими группами достигала девяти лет. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи использовали данные Берлинского исследования старения, охватывающие 516 человек в возрасте от 70 до 103 лет. Участники проходили тестирование по девяти когнитивным заданиям, оценивающим скорость восприятия, эпизодическую память, вербальные способности и общий уровень интеллекта. Особое внимание ученые уделили изменению когнитивных функций с возрастом и их связи с продолжительностью жизни.

Результаты показали, что только вербальная беглость достоверно предсказывала долголетие, даже в сравнении с другими когнитивными навыками. Люди, которые быстрее вспоминали слова, жили дольше, независимо от их уровня памяти или словарного запаса. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что вербальная беглость требует активации множества зон мозга одновременно, в том числе лобных долей, которые особенно подвержены возрастным изменениям.

Несмотря на значимость результатов, ученые подчеркивают, что выборка исследования была ограничена пожилыми людьми из Берлина, и необходимы дальнейшие исследования на более разнообразных группах. Тем не менее, работа дает важные основания для дальнейшего изучения связи между когнитивными способностями и продолжительностью жизни.

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