ISW: Россия подрывает планы Трампа 5 28.03.2025, 10:17

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Усилились удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Россия продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины под прикрытием якобы режима прекращения огня по энергетической инфраструктуре. Это не соответствует цели президента США Дональда Трампа воспользоваться временным прекращением огня для содействия длительному миру в Украине.

Такой вывод озвучивают специалисты ISW в своем отчете по итогам 27 марта.

Они напоминают, что формально договоренности о временном прекращении огня, которое якобы согласовали после переговоров США с Украиной и РФ в Эр-Рияде, не предусматривает защиты гражданской или неэнергетической критической инфраструктуры. Поэтому россияне усилили удары по этим объектам в течение последних дней, отмечают в ISW.

В частности, в ночь на 27 марта российские войска, по данным Воздушных сил ВСУ, осуществили запуск баллистической ракеты Искандер-М и 86 ударных БПЛА, включая шахеды. Украинская сторона сообщила, что российские удары повредили гражданскую инфраструктуру в Днепре, Сумах и Харькове.

24 марта спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия намеренно обстреливает населенные пункты беспилотниками, чтобы разрушить инфраструктуру и терроризировать местное мирное население.

В ISW напоминают, что с начала марта 2025 года на фоне обсуждения условий временного прекращения огня российские войска неоднократно наносили значительные удары по гражданским районам в Кривом Роге Днепропетровской области; Доброполье Донецкой области; Золочеве Харьковской области и портовой инфраструктуре в Одессе.

Аналитики напоминают, что администрация Трампа ранее характеризовала временное полное прекращение огня (которое Владимир Путин неоднократно отвергал) как «необходимый шаг» на пути к достижению прочного мирного урегулирования. Однако продолжение российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, даже в условиях якобы прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, пагубно влияет на идею установления устойчивого мира в Украине.

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