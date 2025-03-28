FT: Украина назвала «грабежом» новое соглашение о полезных ископаемых с США 11 28.03.2025, 10:31

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Проект «выходит далеко за рамки» прежней версии.

Украина не подпишет в ближайшее время соглашение о полезных ископаемых с США, поскольку новый проект, предложенный Вашингтоном, «несправедливый» и похож на «грабеж», сообщили Financial Times (FT) три высокопоставленных украинских чиновника.

По словам одного из них, Киев привлек группу юридических консультантов, чтобы помочь правительству изучить документ и подготовить встречное предложение. Новый проект был разработан США на замену прежнему соглашению о совместной добыче ресурсов, которое Киев и Вашингтон согласовали в феврале, но так и не подписали из-за перепалки в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как отмечает FT, проект «выходит далеко за рамки» прежней версии: он охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.

По данным Bloomberg, администрация Трампа требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. При этом предполагается, что США будут получать всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Специальный инвестиционный фонд реконструкции будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию.

Украина должна будет направить в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых. Предоставленные Киеву «материальные и финансовые блага» с февраля 2022 года будут считаться вкладом США в этот фонд. В то же время в новом проекте нет положения о праве собственности США на инфраструктуру ядерной энергетики Украины. Однако, как пишет FT, в Киеве обеспокоены, что Вашингтон вернется к этой теме позже.

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