Пророссийскую доносчицу Бондареву арестовали на 13 суток 21 28.03.2025, 10:33

6,754

Ее отправили под административный арест.

Телеграм-канал пророссийской пропагандистки Ольги Бондаревой перестал обновляться 26 марта. В соцсетях появилось сообщение от ее единомышленников, впоследствии удаленное, что активистку отправили под административный арест на 13 суток.

В суде Московского района Минска, куда журналист «Зеркала» позвонил как обычный гражданин, подтвердили, что Бондарева находится под арестом.

— Судебное заседание было 26 числа, назначено наказание в 13 суток административного ареста, — сообщила секретарь канцелярии по делам об административных правонарушениях суда.

Она отказалась сказать, за какое именно нарушение судили пророссийскую активистку, сославшись на судебную тайну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com