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Пророссийскую доносчицу Бондареву арестовали на 13 суток

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  • 28.03.2025, 10:33
  • 6,754
Пророссийскую доносчицу Бондареву арестовали на 13 суток

Ее отправили под административный арест.

Телеграм-канал пророссийской пропагандистки Ольги Бондаревой перестал обновляться 26 марта. В соцсетях появилось сообщение от ее единомышленников, впоследствии удаленное, что активистку отправили под административный арест на 13 суток.

В суде Московского района Минска, куда журналист «Зеркала» позвонил как обычный гражданин, подтвердили, что Бондарева находится под арестом.

— Судебное заседание было 26 числа, назначено наказание в 13 суток административного ареста, — сообщила секретарь канцелярии по делам об административных правонарушениях суда.

Она отказалась сказать, за какое именно нарушение судили пророссийскую активистку, сославшись на судебную тайну.

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