«К батискафу боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать» 28.03.2025, 10:40

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Затонувший в Египте батискаф с российскими туристами находился в плачевном состоянии.

Жительница России Алена, которая каталась на батискафе «Синдбад» в Египте в 2017 году, заявила, что туристы уже тогда жаловались на его состояние. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что батискаф тогда был довольно новый, но уже «подшатанный».

«То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все», — заявила Алена.

Какой-либо инструктаж при посадке на судно отсутствовал, жилеты не выдавали.

«Просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите», — уточнила россиянка, заметив, что услугу «хорошо впаривали» туристам, хотя цена не соответствовала качеству.

К аппарату, по ее словам, «боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать».

Ранее туристка из Казани Регина, которой удалось спастись с батискафа, рассказала местному изданию, что на экскурсию она отправилась вместе с двумя детьми. Они ожидали посадки, когда судно начало тонуть. При этом, как пояснила женщина, туристы, уже находившиеся внутри, решили, что это учебная тревога. Затем они стали быстро выбираться из аппарата. Дети Регины успели подняться на понтон с подлодки, а она сама постаралась отплыть подальше от батискафа, чтобы не засосало в воронку.

Напомним, экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту затонул недалеко от Хургады. Десятки россиян пострадали, погибли шесть человек. Предварительно, пилот не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация.

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