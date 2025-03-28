Белоруска рассказала, как ей удалось купить двухэтажный дом на берегу Балтийского моря 2 28.03.2025, 10:55

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История лучшего решение, принятого во время жизни в Польше.

Беларусы Алена и Николай купили дом в Польше недалеко от Балтийского моря — и считают, что это их лучшее решение. В интервью CityDog.io Алена поделилась, сколько стоил сам дом и его ремонт, какие заморочки возникают при покупке недвижимости иностранцами и чем в итоге можно заниматься в польской деревне.

— Мы купили дом в деревне в 20 километрах от Труймяста, — рассказывает Алена. — Это 30−40 минут до Гданьска, Сопота или Гдыни на машине в зависимости от трафика. Вокруг есть и города поменьше, в которых можно сделать все дела: сходить к врачу, на массаж, маникюр или в ужонд (орган исполнительной власти. — Прим. ред.).

При поиске жилья мы не ориентировались на ближайшее города, а выбирали локацию ради красоты, зелени, природы и дикой местности.

Мы живем в доме-близняке (коттедж на две семьи) в деревне примерно на 500 жителей. Дома здесь очень красивые. Я знаю только ближайших соседей, они милые и приветливые. Когда узнали, что мы из Беларуси, оказалось, что два человека говорят на русском. Я теперь вообще не знаю, где тренировать польский.

Мы в Польше уже три года. Когда-то мы приехали в Гданьск на море и запомнили, что здесь приятно. Потом поехали на три месяца посмотреть, как бы нам жилось в Польше, просто на разведку — ходили, ездили, все узнавали. Затем вернулись в Беларусь, но с началом войны окончательно переехали в Польшу.

Я всю жизнь жила в Центральном районе Минска и думала, что мне важен городской лайфстайл. Но в итоге я поняла, что готова жить не в центре, но с красивой природой, видами, с этим огромным небом и шикарными закатами.

Мы начали искать жилье в районе Гданьска, но он оказался очень дорогим. Тогда стали рассматривать и пригороды, и разные деревни поблизости. Посмотрели около 15 квартир и домов. У нас не было четкого понимания, чего именно мы хотим; единственные пожелания — от 60 «квадратов», желательно или с большой террасой, или с огрудком (придомовой территорией с выходом из квартиры).

Пока мы смотрели варианты, в Польше стартовала программа кредитования под 2% на покупку первого жилья, и цены взлетели. В кредите была граница покупки — сумма в 600 тысяч злотых (около 155 000 долларов), и все жилье стало стоить 600 тысяч вне зависимости от метража.

«Процесс покупки дома шел с октября по апрель»

— Этот дом мы нашли случайно. Мы не планировали уезжать так далеко от большого города — на целых 20 километров. Когда спросили об этом доме риелторку, ее ответ был максимально странным: «Вам он точно не нужен, это недострой без ремонта». Потом, правда, оказалось, что риелторка перепутала дома и отговаривала нас от другого, настоящего недостроя.

Это первичное жилье, новострой, до этого мы смотрели вторичное. На первом же осмотре дома мы поняли, что работы предстоит много. Где-то неделю думали, соглашаться ли, и просто каждый день ездили смотреть, какое здесь движение, соседи, природа… Это Кашубия (историческая область Польши у Балтийского моря) — тут очень много озер. Нам понравилось, и мы поняли, что готовы поменять лайфстайл города на деревню.

В сентябре 2023 года мы решили, что дом нам подходит, что это лучшее, что мы видели: цена, качество и расстояние до цивилизации. В октябре мы подписали первоначальный договор у нотариуса, а в апреле 2024 года получили ключи. Процесс покупки шел с октября по апрель.

«Дом стоил около 137 000 долларов за 100 „квадратов“ и 5 соток земли»

— Дом стоил 530 000 злотых (около 137 000 долларов). Его площадь — 100 «квадратов», здесь два этажа, терраса и паркинг; кроме того, во владении у нас 5 соток земли. Цену мы посчитали очень хорошей, так как много важных и дорогих вещей уже было готово: был положен теплый пол, плитка, сделана система отопления, ванная на 2-м этаже и туалет на 1-м, окна, двери, терраса.

На покупку недвижимости в Польше иностранцам нужно получать специальное разрешение (в определенных случаях: например, для приобретения земельного участка или недвижимости в приграничной зоне. — Прим. ред.). В интернете я увидела интервью польки-адвокатессы, которая рассказывала, как иностранцам купить жилье. Я написала ей на почту и взяла у нее консультацию, она провела анализ наших возможностей и сказала, что мы стопроцентно получим разрешение.

Для получения разрешения нужно предоставить кучу специфических документов, в том числе выписки из кадастровой карты, земельно-ипотечной книги, справку об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов и так далее. Всем этим занимается нотариус, не мы. Нужно также доказать свою связь с Польшей (например, предоставить карту поляка, ВНЖ и т.п.). Но самое важное для получения разрешения — подтвердить, откуда у вас деньги на покупку недвижимости. Кроме того, рассмотрение самой заявки на получение стоит 1570 злотых (около 406 долларов).

«Мы успели вскочить в последний вагон по кредиту»

— Параллельно мы занимались подготовкой документов на это разрешение и получали промессу (обещание от банка, что мы получим кредит). Весь этот процесс долгий и муторный, на пути наши документы отправляли куда-то не туда, делали в них ошибки — пережить пришлось много. Но наконец в марте 2024 года мы получили разрешение.

Услуги адвокатессы стоили 5000 злотых (около 1300 долларов). Наши знакомые в Гданьске платили адвокату 3000−3500 злотых, но ждали разрешения гораздо дольше. Например, некоторые адвокаты не знали, что надо иметь карту побыту (вид на жительство). Так что, думаю, хороший адвокат сыграл важную роль.

Деньги на покупку брали из разных источников: во-первых, муж продал машину в Беларуси, за нее он получил около 55 000 злотых (более 14 000 долларов). Плюс были некоторые накопления, также мы взяли кредит под 2%. Нам повезло — мы просто успели вскочить в последний вагон по этому кредиту, сейчас его уже не выдают.

«На участке был сплошной бурьян и сухари желто-бурого цвета»

— Ремонт в Польше — это долго и дорого. Надо бронировать всех специалистов за два месяца, и это касается всего, хочешь ты жалюзи, шкаф или кухню. Кстати, кухня стоила 30 000 злотых (около 7800 долларов). Так что мы расставили приоритеты в мебели, и у нас до сих пор нет шкафов, а весь мой гардероб фактически хранится в мешках.

Облагораживание территории стоит очень много. На участке был сплошной бурьян и глинистая почва. Ничего приличного не росло, только какие-то сухари желто-бурого цвета. А еще по центру участка стояли березы, которые надо было срубить, и на это тоже пришлось получать разрешение.

Около 2000 долларов ушло на то, чтобы поменять почву. С этим помог наш прекрасный сосед, который любит брать инициативу в свои руки. К нам приехал трактор и снял грунт с земли — это почасовая оплата. Затем надо было заплатить за огромную машину, в которую загружалась земля. Землю надо куда-то выбросить — слава богу, в нашей деревне был пан, который принимал любой грунт, чтобы сделать свой участок повыше. Ну, а дальше нужно было найти хороший чернозем, тут тоже помог наш сосед. Благодаря ему у нас шикарный газон.

«Живешь как в открытом зоопарке»

— Я считаю, что у нас великолепный дом, лучшее наше решение. Здесь суперспокойно, никакого шума. Конечно, немного не хватает цивилизации, хотя бы «Жабки», но в деревенском магазине с недавнего времени можно купить хот-доги и кофе.

С покупкой дома пропала какая-то нервозность и мысли, что нас могут выселить. Появилось больше уверенности в себе, в своей жизни. Летом я в этой местности вообще ловила дзен. Не знаю, это природа или то ощущение собственного дома.

Мы живем в Кашубии, тут другой диалект, многие люди говорят на кашубском. Для нас это абсолютно непонятный язык, но я теперь знаю, что «да» — это «ё». Например, у магазина часто стоят мужчины, разговаривают такие: «Ё-ё-ё».

В сельской местности больше положительных моментов, чем отрицательных. Здесь очень красивая природа, много птиц: летают журавли, водятся аисты. Бегают не то олени, не то косули-переростки, есть лоси, много лис. Природа живая и уникальная. Живешь как в открытом зоопарке. Очень много зелени, даже зимой — повсюду ели, у всех на участках туи. Вокруг множество озер. Дойти пешком можно только до двух, но доехать в течение пяти минут — до четырех.

Также я здесь занимаюсь верховой ездой: конюшни есть и в моей, и в соседней деревне. Они профессиональные, с классными конями.

Кстати, еще из преимуществ — если надо какие-то дела делать в ужонде, никогда нет очередей. Можно просто прийти, всегда пусто, всегда помогут, проконсультируют, отведут в нужный кабинет. Если писать заявление, так еще и продиктуют, проверят на наличие ошибок. Максимальная помощь, максимальная поддержка. Может, это потому, что маленький город? В любом случае мне очень нравится.

«За доставку платишь больше, а зимой у нас сутки не было света и воды»

— Но, конечно, чувствуется, что это деревня: если тебе нужна доставка, ты платишь дополнительно, потому что ехать далеко. Зимой был сильный мороз, выпало огромное количество снега, и у нас сутки не было электричества и воды — чинили провода. Так что мы поехали мыться в баню, устроили себе по такому поводу спа.

Также у нас нет прямых дорог, все немножко серпантинные. До ближайшего «Ашана» из-за этого ехать 20 минут. Кстати, я долго боялась сесть за руль, но здесь без этого никак, так что теперь я вожу машину.

Еще к минусам деревни: зимой соседи непонятно чем топили свои дома: из труб шел черный дым, выглядело жутко и страшно воняло.

Из минусов самого дома — это скошенный потолок на втором этаже: например, я на прошлой неделе два раза подряд очень сильно ударилась головой, она болит уже неделю… Потолки должны быть высокими!

Кроме того, у нас очень дорогая коммуналка: электричество за месяц выходит от 1000 злотых (около 260 долларов). Зато за воду платим мало — 30 злотых раз в квартал (8 долларов). Налог на дом — 160 злотых (42 долларов).

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