«В Саратове и Энгельсе насчитали более 30 взрывов» 1 28.03.2025, 11:08

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Новые подробности удара дронов.

В ночь с 27 на 28 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс, в котором расположен военный аэродром. Об этом сообщило российское издание Astra.

«В Саратове и Энгельсе местные жители насчитали уже более 30 взрывов», — говорится в сообщении.

Издание также обнародовало видео с атакованных дронами городов. На этих видео слышно как звучат сирены и раздаются взрывы. Также на одном из видео видно беспилотник, который летит в неизвестном направлении.

Под утро 28 марта Росавиация сообщила, что аэропорт Саратова приостановил свою деятельность.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 3:11 сообщил, что Министерство обороны РФ предоставило информацию об угрозе БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — отметил ночью Бусаргин.

В то же время он так и не прокомментировал ночную атаку беспилотников и не сообщил, есть ли пострадавшие в результате нее.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удары по Саратову и Энгельсу.

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