Сняли с должности первого заместителя Каллаура, который был в правлении Нацбанка 12 лет 28.03.2025, 11:15

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Павел Каллаур

Его не перевели на другую должность, а просто отправили в отставку.

Александр Лукашенко 27 марта устроил очередную перестановку кадров. Утром 28 марта был официально опубликован ряд указов о назначениях. Из одного из указов стало известно об увольнении первого заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица, пишет «Белсат».

В указе указано, что Калечиц освобожден от должности. В отличие от некоторых других указов, не указано, что его переводят на другую должность.

Калечиц работал в Нацбанке с 1995 года, в 2013-м был назначен заместителем председателя правления, в 2021-м – первым заместителем председателя правления.

На его место 27 марта Лукашенко назначил Александра Егорова – бывшего председателя правления «Банка развития», который всего год назад был назначен заместителем председателя Администрации Лукашенко.

Председатель правления Нацбанка сменился 10 марта: на место Павла Каллаура, который руководил Центральным банком Беларуси более десяти лет, был назначен экс-премьер Роман Головченко. Эксперты начали беспокоиться за Нацбанк: Каллаур пытался проводить рациональную политику, о Головченко же Лукашенко говорил, что тот хотел «большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику».

Каллаура могли снять из-за его несогласия с политикой выдачи кредитов российским предприятиям в конце 2024 года. Либо могли снять за его попытки ограничить выдачу кредитов неплатежеспособным государственным предприятиям. Либо просто за попытки сохранить независимость Нацбанка от правительства.

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