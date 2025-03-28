«Путин вышел из переговоров» 28.03.2025, 11:30

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Вадим Денисенко

Политолог назвал три сценария развития событий после новых требований российского диктатора.

Политолог Вадим Денисенко считает, что после новых заявлений российского диктатора Владимира Путина, он фактически вышел из переговоров, хотя имитация еще продолжается. Об этом он написал на странице в Facebook в пятницу, 28 марта.

По словам Денисенко, Путин ранее уже начал выход из переговоров в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, но его заявления о том, как «он раздавит Украину и введет управление ООН, просто ускорили процесс снятия масок».

Политолог считает, что ускорить процесс выхода диктатора из переговоров заставили три вещи: он думает, что в ходе летней кампании сможет «существенно» улучшить военные позиции; он не готов к переходу к мирной жизни; Путин поверил, что президент США Дональд Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ.

«Теперь относительно войны. Мы практически вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени. Возможен ли все-таки возврат к переговорам сейчас? Как по мне, вероятность минимальна. Путин выставляет такие требования, которые просто невозможно выполнить», — добавил Денисенко.

Он также отметил, что есть три варианта дальнейшей реакции на события Белого дома:

Трамп закрывает глаза на все это и давит на Украину (однако вероятность этого варианта низкая).

Трамп в той или иной форме поддерживает Украину, не дожимает Россию и переключается на что-то другое.

Трамп поддерживает Украину, включается в вытеснение России с нефтяного рынка мира, хоть и переключается на что-то другое.

Политолог добавил, что какой вариант выиграет, зависит от того, как Украина сработает совместно с Европой. Денисенко считает, что сейчас «главными переговорами могут стать не переговоры Украина — Россия — США, Украина — ЕС- США».

Вечером 27 марта Путин озвучил новую порцию манипулятивных требований о выборах и «временном управлении под эгидой ООН» в Украине.

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