закрыть
28 марта 2025, пятница, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать популярные оливки Gusto и томатную пасту из Могилева

  • 28.03.2025, 11:37
В Беларуси запретили продавать популярные оливки Gusto и томатную пасту из Могилева

Предписано изъять продукты из обращения.

Госстандарт снова обновил список опасной продукции. В него попали испанские оливки, фаршированные лососем, с маркировкой Gusto.

В оливках обнаружили консервант диоксид серы (Е220). В итоге их запретили продавать с 3 апреля. Предписано также изъять продукт из обращения.

Ранее по этой же причине запретили продавать испанские оливки торговой марки ITLV.

Добавили в список и томатную пасту от могилевского ЧУП «Бубенько». Как сказано в сообщении Госстандарта, в продукте оказался консервант диоксид серы (Е220). Кроме того, испытания показали, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 22,3% при норме не менее 25%, что не дает возможность идентифицировать продукт как томатную пасту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип