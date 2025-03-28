В Беларуси запретили продавать популярные оливки Gusto и томатную пасту из Могилева 28.03.2025, 11:37

Предписано изъять продукты из обращения.

Госстандарт снова обновил список опасной продукции. В него попали испанские оливки, фаршированные лососем, с маркировкой Gusto.

В оливках обнаружили консервант диоксид серы (Е220). В итоге их запретили продавать с 3 апреля. Предписано также изъять продукт из обращения.

Ранее по этой же причине запретили продавать испанские оливки торговой марки ITLV.

Добавили в список и томатную пасту от могилевского ЧУП «Бубенько». Как сказано в сообщении Госстандарта, в продукте оказался консервант диоксид серы (Е220). Кроме того, испытания показали, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 22,3% при норме не менее 25%, что не дает возможность идентифицировать продукт как томатную пасту.

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