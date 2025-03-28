В Беларуси запретили продавать популярные оливки Gusto и томатную пасту из Могилева
- 28.03.2025, 11:37
Предписано изъять продукты из обращения.
Госстандарт снова обновил список опасной продукции. В него попали испанские оливки, фаршированные лососем, с маркировкой Gusto.
В оливках обнаружили консервант диоксид серы (Е220). В итоге их запретили продавать с 3 апреля. Предписано также изъять продукт из обращения.
Ранее по этой же причине запретили продавать испанские оливки торговой марки ITLV.
Добавили в список и томатную пасту от могилевского ЧУП «Бубенько». Как сказано в сообщении Госстандарта, в продукте оказался консервант диоксид серы (Е220). Кроме того, испытания показали, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 22,3% при норме не менее 25%, что не дает возможность идентифицировать продукт как томатную пасту.