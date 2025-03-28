Небоскреб сложился как карточный дом: Азию всколыхнули землетрясения 28.03.2025, 11:39

Фото: Ann Wang / REUTERS

В Бангкоке десятки людей оказались под завалами.

В Бангкоке произошло сильное землетрясение магнитудой до 7,7, что вызвало панику среди жителей. Подземные толчки ощущались в разных районах города, вызвав шатание строительных кранов и разлив воды из бассейнов на крышах, пишут СМИ.

Одним из самых серьезных последствий стало обрушение находящегося на стадии строительства высотного здания.Полиция Бангкока подтвердила, что многоэтажка обрушилась, и 43 человека оказались под завалами, пишет Le Monde.

На драматическом видео, распространенном в социальных сетях, видно, как многоэтажное здание с краном на вершине двигает в облако пыли, а зрители кричат и убегают.

Очевидцы рассказывают о густом столбе пыли, который был виден из разных частей города.

Из-за землетрясения в Бангкоке приостановили работу метро, пассажиров эвакуируют. Власти призвали жителей избегать высотных зданий и искать безопасные укрытия. Спасательные службы уже работают в пострадавших районах.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,7 произошло и в соседней Мьянме. Примерно через 12 минут был зафиксирован еще один сильный толчок магнитудой 6,4, пишет CNN.

Жители Янгона (Мьянма) рассказывают, что подземные толчки продолжались около минуты.

«Мы чувствовали землетрясение около минуты, а затем выбежали из здания. Мы видели, как другие люди тоже выбегали из зданий. Это было очень внезапно и очень сильно», - говорят очевидцы.

После мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме, через 12 минут случился еще один подземный толчок, хотя и меньшей силы. Это второе землетрясение повлекло за собой серьезные разрушения: обрушился мост через реку Иравади, который имел длину более километра.

Этот мост был важной транспортной артерией, соединявшей пригород Мандалая, второго по величине города страны, с городом Сикай. Кроме того, в некоторых районах было зафиксировано разрушение жилых домов.

В результате этих подземных толчков в целях безопасности временно прекратили работу аэропорты в Таиланде. Отголоски землетрясения достигли даже китайской провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой, где также ощущались толчки.

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