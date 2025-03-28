«Белфармация» подмяла под себя аптеки частной сети
- 28.03.2025, 11:48
На месте закрытых аптек сети «Остров здоровья» открываются государственные.
На месте закрытых аптек сети «Остров здоровья» в этом году начали открываться новые. Они теперь принадлежат государственной «Белфармации», следует из данных торгового реестра, пишет «Зеркало».
В 2025 году начали открываться некоторые аптеки сети «Острова здоровья», которыми теперь управляет «Белфармация». По данным торгового реестра, речь как минимум о восьми таких учреждениях в Минске.
Всего же, судя по торговому реестру на 28 марта, у «Белфармации» с декабря прошлого года было зарегистрировано 13 новых точек.
Между тем в торговом реестре все еще фигурируют 22 аптеки, которые принадлежат закрытой сети «Остров здоровья».
Напомним, сеть аптек «Остров здоровья» была основана в 2020 году и развивалась под управлением семьи Ромуков — владельцев группы компаний «Ромакс». Однако финансовые трудности привели к закрытию аптек. В начале декабря 2024 года вся сеть прекратила работу, а ее правопреемником стала «Фармацевтическая компания Ромакс».
Что касается «Белфармации», то в прошлом году стало известно, что она взяла под свое крыло закрывшуюся частную сеть аптек «Беролина».
Что стало с группой «Ромакс»
Трудности у компаний семьи Виктора Ромука, которая развивала в том числе торговый и фармацевтический бизнесы, появились после вмешательства силовиков. После этого финансовые дела фирм начали стремительно ухудшаться. Проблемы усугубились невыполненными обязательствами по облигациям и перебоями в поставках для магазинов «Остров чистоты и вкуса». В начале 2024 года бизнесмен Виктор Ромук признал, что покупка аптечной сети оказалась неудачным решением, что привело к досрочным требованиям банков по кредитам.
В октябре 2024 года магазины «Остров чистоты и вкуса» возобновили работу, но уже под новым владельцем. К концу года несколько компаний, ранее входивших в состав группы «Ромакс», банкротятся, включая «ЗападХимСервис», «Торговую компанию Ромакс» и «Производственную компанию Ромакс».