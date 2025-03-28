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В Крыму нашли секретную базу кораблей российской ФСБ

  • 28.03.2025, 12:01
В Крыму нашли секретную базу кораблей российской ФСБ

Опубликованы кадры с места их дислокации.

В Крыму выявили расположение кораблей пограничной службы ФСБ России. Базу оккупанты обустроили в Севастополе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Патрульный корабль проекта 22460 «Охотник» с зенитным вооружением стоит у причала в Инкерманской бухте», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один корабль этого же проекта стоит у причала №56 у входа в Инкерманскую бухту.

«С помощью имеющегося на борту зенитного вооружения эти корабли могут прикрывать расположенную рядом нефтебазу Черноморского флота РФ», - добавили в «Крымском ветре».

Для это же цели, как отмечается, на Зеленой горке над бухтой, вероятно, размещен ЗРПК «Панцирь-С1».

Чем примечательны российские корабли «Охотник»

Патрульные корабли проекта 22460 «Охотник» - серия российских патрульных пограничных кораблей 2-го ранга ледового класса охраны территориальных вод, патрулирования 12-мильной пограничной зоны, могут быть отнесены к малым корветам.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.

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