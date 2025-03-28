В Крыму нашли секретную базу кораблей российской ФСБ
- 28.03.2025, 12:01
Опубликованы кадры с места их дислокации.
В Крыму выявили расположение кораблей пограничной службы ФСБ России. Базу оккупанты обустроили в Севастополе.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
«Патрульный корабль проекта 22460 «Охотник» с зенитным вооружением стоит у причала в Инкерманской бухте», - говорится в сообщении.
Кроме того, еще один корабль этого же проекта стоит у причала №56 у входа в Инкерманскую бухту.
«С помощью имеющегося на борту зенитного вооружения эти корабли могут прикрывать расположенную рядом нефтебазу Черноморского флота РФ», - добавили в «Крымском ветре».
Для это же цели, как отмечается, на Зеленой горке над бухтой, вероятно, размещен ЗРПК «Панцирь-С1».
Чем примечательны российские корабли «Охотник»
Патрульные корабли проекта 22460 «Охотник» - серия российских патрульных пограничных кораблей 2-го ранга ледового класса охраны территориальных вод, патрулирования 12-мильной пограничной зоны, могут быть отнесены к малым корветам.
Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий.