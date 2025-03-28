В Минске на два дня перекроют улицу в центре города 28.03.2025, 12:01

Для всех видов транспорта.

В субботу и воскресенье, 29–30 марта, в Минске перекроют участок улицы Толстого для всех видов транспорта. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.

Движение будет закрыто с 23:00 28 марта до 5:00 31 марта на участке от ул. Московской до ул. Вокзальной в обоих направлениях. Это связано с проведением демонтажных работ на путепроводе с пр-та Независимости на ул. Московскую.

Также закроют поворот с ул. Московской на ул. Толстого в сторону Аранской и движение по развязке с Московской на Толстого в сторону пер. Домашевского.

Объезжать закрытый участок рекомендуют по следующим маршрутам:

при движении с пер. Домашевского — по ул. Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого;

при движении с улицы Аранской — по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр-ту Дзержинского и ул. Толстого.

Также в эти дни внесут изменения в маршруты общественного транспорта. К примеру, автобус № 100 от ул. Московской будет объезжать перекрытый участок по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской и пр-ту Независимости с остановками «Толстого» и «Ленинградская».

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