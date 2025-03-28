Стала известна судьба делегации из Беларуси во главе с Хрениным в Мьянме
- 28.03.2025, 12:10
В стране зафиксировано сильнейшее землетрясение.
Утром 27 сентября в Мьянме зафиксировано сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались далеко за пределами страны — в Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе.
По предварительной информации, в Мьянме зафиксированы разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты.
Сейчас в Мьянме с официальным визитом находится военная делегация из Беларуси во главе с министром обороны Хрениным. Как сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, «с ними все в порядке».