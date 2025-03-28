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Белорусский футбольный клуб второй лиги ждет 350 тысяч евро от «Манчестер Сити»

  • 28.03.2025, 12:25
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Белорусский футбольный клуб второй лиги ждет 350 тысяч евро от «Манчестер Сити»
Абдукодир Хусанов

Это «солидарные выплаты» за трансфер игрока.

Белорусский футбольный клуб второй лиги «Энергетик-БГУ» ждет 350 тысяч евро от «Манчестер Сити». Это «солидарные выплаты» за трансфер узбека Абдукодира Хусанова. Как сообщает «Еврорадио», об этом директор клуба Александр Захарченя рассказал в эфире «Беларусь 5».

«Мы подали документы, ждем. Теперь все централизованно, через FIFA, — говорит он. — ...Как показывает процедура, там процесс длительный, но все получают выплаты. Три-четыре месяца или полгода».

Абдукодиру Хусанову 21 год. Он является игроком сборной Узбекистана. В 2022-2023 годах выступал за «Энергетик-БГУ» в высшей лиге белорусского первенства. В 2023-м стал игроком французского «Ланса», а в 2025-м перешел в Звездный «МанСити». Сумма трансфера составила 40 млн евро (с учетом бонусов).

Абдукодир Хусанов
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