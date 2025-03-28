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Россия снова атаковала газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которую она не контролирует

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  • 28.03.2025, 12:42
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Россия снова атаковала газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которую она не контролирует

Чтобы провести информационную операцию против Украины.

Российские оккупанты снова атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которую армия страны-агрессора не контролирует. Станция является частью газотранспортной системы, по которой ранее шел транзит российского газа через Украину в Европу.

Об этом сообщил директор ЦПД Андрей Коваленко в Telegram .

Утром 28 марта Генштаб ВСУ заявил, что Россия обстреляла ГИС «Суджа» из артиллерии и безосновательно обвинила в этом Силы обороны Украины, а также «наращивает дискредитационную кампанию против Украины».

В Генштабе ВСУ напомнили, что эту газоизмерительную станцию ранее неоднократно обстреливали сами россияне. В частности летом 2024 года «она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад [в середине марта 2025] россияне снова ударили по ней КАБами».

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что РФ атаковала газоизмерительную станцию в Судже для того, чтобы провести информационную операцию против Украины.

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