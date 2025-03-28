Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих 9 28.03.2025, 12:45

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Нестандартный подход имеет несколько полезных функций.

Хранение рулона туалетной бумаги в холодильнике может казаться странным, но на самом деле это имеет несколько полезных функций. Издание «Главред» со ссылкой на Marca объясняет, почему этот метод может быть полезным.

Гигиена и борьба с влагой

Туалетная бумага помогает поддерживать чистоту в холодильнике, особенно если устройство не оснащено системой No Frost. В условиях высокой влажности может образовываться лед, что негативно влияет на продукты. Рулон бумаги способен поглощать избыток влаги, предотвращая образование конденсата и плесени.

Защита от бактерий и грибков

Благодаря своим свойствам туалетная бумага может сдерживать размножение бактерий и грибков, которые возникают в холодильнике. Это особенно важно для тех, кто хранит большое количество свежих овощей и фруктов, которые склонны к быстрой порче.

Устранение неприятных запахов

Одно из главных преимуществ этого метода - поглощение запахов. Туалетная бумага способна впитывать частицы, которые являются источниками нежелательных ароматов, делая воздух в холодильнике более свежим. Чтобы достичь такого эффекта, достаточно разместить рулон на средней полке холодильника. Хотя это не уберет сам источник запаха, поможет временно нейтрализовать его распространение.

Итак, туалетная бумага в холодильнике выполняет сразу несколько функций: уменьшает влажность, подавляет развитие бактерий и грибков, а также помогает бороться с неприятными запахами.

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