Мелони предложила распространить взаимную оборону НАТО на Украину

Мелони предложила распространить взаимную оборону НАТО на Украину1
- 28.03.2025, 12:56
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Даже без вступления в Альянс.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против идеи развертывания миротворческого контингента в Украине, назвав ее слишком сложной и рискованной.
Об этом она заявила в интервью Financial Times.
Вместо этого она предложила альтернативный подход - распространить на Украину принципы коллективной обороны НАТО без ее официального членства.
«Это было бы проще и эффективнее, чем другие идеи, которые находятся на столе», - заявила Мелони.
По ее словам, такой формат не должен был бы провоцировать Россию, если только Москва не планирует нового вторжения.
«Но если они видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, то это означает, что мы не можем доверять никакому миру, подписанному с Россией, поскольку, если Россия действительно не хочет снова вторгаться в Украину, почему она должна сказать «нет»?»" - подчеркнула она.
Мелони также сообщила, что представит свой план администрации президента США и стремится предотвратить разногласия между Вашингтоном и ЕС в вопросах безопасности.
Кроме этого, премьер выразила мнение, что при президентстве Дональда Трампа РФ не решится на новое нападение на Украину, однако такая угроза может появиться после завершения его каденции.