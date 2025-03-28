«Это были такие слезы счастья!» 28.03.2025, 13:02

Белоруска стала мамой благодаря бесплатной программе ЭКО в Польше.

Путь Карины (имя изменено) к материнству занял почти 10 лет. Шесть беременностей закончились выкидышами на ранних сроках. В Беларуси женщина прошла несколько дорогостоящих процедур ЭКО, но и они не приблизили ее к материнскому счастью. Потом Карина с супругом переехали в Польшу, где в прошлом году вступили в государственную программу бесплатного ЭКО. На этот раз беременность завершилась рождением долгожданного сына. Белоруска рассказала MOST о неудачных попытках и о том, как им с мужем удалось стать родителями.

Карина не хочет опубличивания. Поэтому журналисты изменили имена и некоторые детали, не влияющие существенно на понимание анамнеза и истории в целом.

О дорогостоящих, но безуспешных процедурах ЭКО в Беларуси: «Ищите проблему у психолога»

— С мужем мы десять лет в браке и примерно столько лет мечтали о ребенке, — начинает Карина свой рассказ.

В анамнезе у белорусской пары нет ни одного диагноза, который мог бы стать причиной неудачных беременностей. Карина несколько раз беременела без медицинского вмешательства, но все заканчивалась выкидышем. Врачи лишь разводили руками и отправляли женщину к психологу — мол, ищите проблему там.

— Один раз у меня была внематочная беременность. К сожалению, после нее не удалось сохранить маточную трубу. Это было в 2017 году. И по белорусскому протоколу женщинам с одной трубой рекомендовано делать ЭКО. В Беларуси мы делали такие процедуры, но забеременеть так и не удалось.

Все процедуры семья делала платно. Карине сейчас сложно вспомнить точную сумму за ЭКО. Да и окончательная его стоимость зависит от многих факторов. В среднем за каждую процедуру белорусы платили около 5 тысяч евро.

— Мы даже однажды съездили в польскую клинику. Но потом поняли, что беременеть в Польше, живя в Беларуси, будет сложновато. Ведь ЭКО — это достаточно длительная процедура. Надо несколько недель находиться под наблюдением врачей. А в Беларуси у нас была работа, которую не оставишь. В общем, тогда мы отказались от этой идеи и все попытки делали в белорусских клиниках.

О бесплатном ЭКО в Польше: «Врач нажала на кнопку и сказала: „Вы в программе“»

В 2022 году белорусы переехали жить в Польшу. И снова задумались о ребенке. Но, как признается Карина, ей было сложно пойти в польскую клинику. В первую очередь из-за языкового барьера.

— Я хорошо говорю на английском, но медицинской терминологией не владею. А польского языка на тот момент я не знала вообще. Но однажды мне мои приятели сказали, что в одной клинике работает врач из Беларуси, и посоветовали к ней обратиться. Сказали, что она замечательный специалист. Ну и языковой барьер сам по себе уже исчезает — белоруска ведь.

В польской клинике белорусы сделали две процедуры ЭКО. Обе — платные. В первый раз беременность наступила, но в скором времени замерла. Вторая процедура оказалась и вовсе безуспешной.

— А потом мне врач рассказала о бесплатной государственной программе, которая покрывает все расходы на ЭКО. Честно говоря, мы не планировали в ближайшее время снова пытаться стать родителями. Хотели сделать небольшой перерыв, но и отказываться тоже не хотелось. Немного смущало, что в этой программе мы не сможем проверить наши эмбрионы на генетические заболевания. В прошлые разы мы это делали за дополнительную оплату, чтобы в дальнейшем мы могли выбрать для подсадки, скажем так, качественный эмбрион. А здесь такой опции предусмотрено не было. Но мы все же рискнули и согласились.

Белорусы очень быстро вступили в программу. Карина говорит, что ей не нужно было решать бюрократические вопросы, собирать анализы, документы и прочее.

— Врач просто нажала на кнопку в компьютере и сказала: «Вы в программе».

О подсадке эмбриона и первом положительном тесте: «Процесс видела на экране»

После оплодотворения яйцеклетки врач детально рассказывал о развитии эмбриона, вспоминает Карина.

— Каждый раз мы получали информацию от нашего врача, на сколько клеток поделился наш эмбриончик. А сам процесс подсадки я видела на экране при помощи УЗИ! Мне показывали, какой эмбрион и куда его подсаживают. Потом сделали фотографию и показали то место, где он прижился.

В белорусских клиниках, рассказывает собеседница, все было иначе. Врачи не давали информацию ни об эмбрионе, ни о ходе самой процедуры.

— Там ты просто лежишь, а потом слышишь: «Ну все, мы закончили». И ты вообще не понимаешь, подсадили тебе эмбрион, не подсадили…

Спустя две недели после подсадки в польской клинике Карина сделала тест. Он оказался положительным. Беременность подтвердилась и анализом на гормон ХГЧ (хорионический гонадотропин — гормон, который обнаруживается при наступлении беременности, его показатели растут вместе со сроком).

— После этого я сразу связалась с белорусским акушером-гинекологом, у которой планировала наблюдаться во время беременности, а в будущем и рожать у нее, — она записала меня на прием.

О страхе, волнении и первом УЗИ: «Это были такие слезы счастья!»

Карина вспоминает, что предыдущие беременности у нее замирали обычно на 4−5-й неделях. Именно этот период был настоящим стрессом для будущей мамы: мысли о том, что и в этот раз может ничего не получиться, не давали ей покоя. Но ХГЧ рос, а вскоре на первом УЗИ родители увидели своего будущего малыша и услышали его сердцебиение через экран монитора.

— Это были такие слезы счастья!

Весь первый триместр Карина практически провела в постели — такие были рекомендации ее врача-гинеколога. В прошлом белоруска вела активный образ жизни и занималась спортом — так что такие ограничения дались ей непросто, но женщина понимала, что это необходимо.

— Это было очень волнительное время. Мы оберегали как могли нашего малыша. И на каждое УЗИ ехали с переживаниями…

Пол будущего ребенка Карина и ее муж узнали из анализов. Зная непростую историю супружеской пары, гинеколог предложила на раннем сроке сделать расширенный генетический тест.

— Он выявляет различные хромосомные аномалии и генетические отклонения. И вот как раз таки этот тест показывает, какие хромосомы у ребенка — мальчика или девочки. После теста нам сказали: «У вас будет сын».

Никаких гендер-пати по этому поводу семья не делала. Карина решилась лишь на одну фотосессию, чтобы запечатлеть свою долгожданную беременность в красивом платье.

Ближе к семи месяцам женщина вернула в свою жизнь активность: стала гулять по лесу и потихоньку готовиться ко встрече с сыном.

О материнстве: «Хотим все это повторить»

Малыш родился в срок путем кесарева сечения. Перед родами плод сменил позу — и естественные роды стали противопоказаны.

— Это был всплеск эндорфинов, когда малыша приложили ко мне и я наконец ощутила запах его макушки, почувствовала его теплоту, — не скрывает эмоций Карина и после недолгой паузы добавляет: — В клинике у нас сохранились еще эмбрионы, и мы с радостью хотим все это повторить!

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