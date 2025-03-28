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Рубио раскрыл, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне

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  • 28.03.2025, 13:12
  • 1,330
Рубио раскрыл, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне
Марко Рубио

Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению войны.

Сегодня преждевременно ожидать переговоров России и США на высшем уровне. Сейчас Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на высшем уровне, Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.

«Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами», - пояснил он.

Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку «это не зависит от нас (США, - ред.)». В частности добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.

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