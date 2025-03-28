Рубио раскрыл, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне 4 28.03.2025, 13:12

1,330

Марко Рубио

Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению войны.

Сегодня преждевременно ожидать переговоров России и США на высшем уровне. Сейчас Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на высшем уровне, Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.

«Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами», - пояснил он.

Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку «это не зависит от нас (США, - ред.)». В частности добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com