Рубио раскрыл, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне

Рубио раскрыл, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне4
- 28.03.2025, 13:12
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Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению войны.
Сегодня преждевременно ожидать переговоров России и США на высшем уровне. Сейчас Белый дом взвешивает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.
Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на высшем уровне, Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.
«Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами», - пояснил он.
Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку «это не зависит от нас (США, - ред.)». В частности добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.